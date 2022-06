Milan in pressing per Asensio: lui dice no al rinnovo col Real Madrid, così può arrivare in rossonero | Mercato (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 23:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il Milan non ha mai mollato Marco Asensio. Nonostante l’ampia forbice tra la prima proposta e la richiesta, i rossoneri stanno continuando a lavorare sull’esterno d’attacco spagnolo e nei giorni scorsi c’è stata anche una telefonata di Paolo Maldini ad Ancelotti. “Ok, se vuoi contattalo“. Via libera, si inizia. IL (NON) rinnovo – Da una parte c’è il Real Madrid che ha messo sul tavolo il rinnovo del contratto – in scadenza nel 2023 – alle stesse condizioni attuali, dall’altra il Milan che con il suo nuovo agente Jorge Mendes sta trattando altri giocatori e potrebbe offrire un ingaggio non lontano dai 7 milioni chiesti dallo spagnolo. Nel mezzo c’è ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 23:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Ilnon ha mai mollato Marco. Nonostante l’ampia forbice tra la prima proposta e la richiesta, i rossoneri stanno continuando a lavorare sull’esterno d’attacco spagnolo e nei giorni scorsi c’è stata anche una telefonata di Paolo Maldini ad Ancelotti. “Ok, se vuoi contattalo“. Via libera, si inizia. IL (NON)– Da una parte c’è ilche ha messo sul tavolo ildel contratto – in scadenza nel 2023 – alle stesse condizioni attuali, dall’altra ilche con il suo nuovo agente Jorge Mendes sta trattando altri giocatori e potrebbe offrire un ingaggio non lontano dai 7 milioni chiesti dallo spagnolo. Nel mezzo c’è ...

