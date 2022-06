Milan, decisione presa sul futuro di Brahim Diaz e cosa cambia sul mercato | Primapagina (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 20:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Milan, in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, ha già le idee chiare su quelle che saranno le linee da seguire sul mercato. Renato Sanches prenderà il posto lasciato da Franck Kessie mentre si lavora con fiducia ancora con il Lille per Sven Botman. Una volta sistemate queste due criticità della rosa, il club rossonero andrà alla ricerca di un esterno destro di grande livello e un trequartista con una grande struttura fisica. Ascolta “Milan, decisione presa sul futuro di Brahim e cosa cambia sul mercato” su Spreaker. TRA DE KETELAERE E DÍAZ – Il preferito, lo raccontiamo da giorni, sulla trequarti resta ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 20:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il, in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, ha già le idee chiare su quelle che saranno le linee da seguire sul. Renato Sanches prenderà il posto lasciato da Franck Kessie mentre si lavora con fiducia ancora con il Lille per Sven Botman. Una volta sistemate queste due criticità della rosa, il club rossonero andrà alla ricerca di un esterno destro di grande livello e un trequartista con una grande struttura fisica. Ascolta “suldisul” su Spreaker. TRA DE KETELAERE E DÍAZ – Il preferito, lo raccontiamo da giorni, sulla trequarti resta ...

