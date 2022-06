Meteo giovedì: non solo anticiclone e caldo, ma anche temporali. Ecco dove (Di giovedì 16 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone africano continua a mantenere condizioni di prevalente stabilità sull’Italia con temperature in aumento su valori sempre più elevati, a causa del continuo afflusso di correnti calde di matrice subtropicale. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, dove il caldo è più intenso, e si sposta piuttosto lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, brevi ma localmente anche forti. Meteo GIOVEDI’ 16 GIUGNO. Ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’africano continua a mantenere condizioni di prevalente stabilità sull’Italia con temperature in aumento su valori sempre più elevati, a causa del continuo afflusso di correnti calde di matrice subtropicale. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale,ilè più intenso, e si sposta piuttosto lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci onelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, brevi ma localmenteforti.GIOVEDI’ 16 GIUGNO. Ancora ...

