Mattia Faraoni – Charles Joyner, peso ok: il faccia a faccia (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il giorno del peso per Mattia Faraoni e Charles Joyner, che entreranno in rotta di collisione per pochi secondi prima poi di darsi battaglia sul ring in occasione dell’incontro che si terrà a Roma tra il fuoriclasse azzurro della boxe e il gigante australiano. 88.5 kg il peso dello sfidante del pugile italiano, che a sua volta ha effettuato la pesata con l’esito di 88.1 kg. “Un onore essere qui, di fronte al Colosseo. So che lui ha un grande pubblico ma nel ring saremo solo noi due”, ha detto Joyner, gli ha risposto Faraoni: “Sogno questo momento da quando sono bambino. Darò tutto me stesso, statene certi”. A seguire, il faccia a faccia tra i due contendenti di cui vi mostriamo in ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il giorno delper, che entreranno in rotta di collisione per pochi secondi prima poi di darsi battaglia sul ring in occasione dell’incontro che si terrà a Roma tra il fuoriclasse azzurro della boxe e il gigante australiano. 88.5 kg ildello sfidante del pugile italiano, che a sua volta ha effettuato la pesata con l’esito di 88.1 kg. “Un onore essere qui, di fronte al Colosseo. So che lui ha un grande pubblico ma nel ring saremo solo noi due”, ha detto, gli ha risposto: “Sogno questo momento da quando sono bambino. Darò tutto me stesso, statene certi”. A seguire, iltra i due contendenti di cui vi mostriamo in ...

Pubblicità

sportface2016 : Mattia #Faraoni vs Charles #Joyner, peso ok: il faccia a faccia | VIDEO - fight_shield : Mattia Faraoni ha rilasciato oggi un'itervista in diretta sull'account Instagram di - peterkama : RT @jackbrunelli1: Amici! Vi aspetto alle 13 sul profilo Instagram di @DAZN_IT, dove faró una chiacchierata con Mattia Faraoni in vista del… - jackbrunelli1 : Amici! Vi aspetto alle 13 sul profilo Instagram di @DAZN_IT, dove faró una chiacchierata con Mattia Faraoni in vist… - SportRepubblica : Mattia Faraoni tra ring, social e sociale: un uomo per tutte le stagioni. Gloria Peritore: 'Vicina ai diritti di tu… -