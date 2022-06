Macron, Draghi e Scholz a Kiev | A Severodonetsk sono 10mila i civili rimasti uccisi (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre leader sono nella capitale ucraina. I russi attaccano il Lugansk da nove direzioni. La Casa Bianca: 'Solo Zelensky può decidere come finire la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) I tre leadernella capitale ucraina. I russi attaccano il Lugansk da nove direzioni. La Casa Bianca: 'Solo Zelensky può decidere come finire la ...

