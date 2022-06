L’uomo che tentò di uccidere il Presidente Reagan, oggi è libero (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo 41 anni dall’attentato, è ora libero L’uomo che tentò di uccidere il 40° Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Per John Hinckley Jr., colui che sparò, l’attentato sarebbe stato un modo per fare colpo sull’attrice Jodie Foster, della quale il ragazzo era follemente innamorato. L’attentato alla vita di Reagan John Warnock Hinckley Jr. è un criminale statunitense, originario del Texas, noto per aver tentato di assassinare il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan durante discorso di quest’ultimo a Washington il 30 marzo del 1981. Nel 1976 il giovane attentatore vide per la prima volta l’attrice Jodie Foster nella pellicola di Martin Scorsese “Taxi driver” e ne rimase subito affascinato. L’attrice lo colpì tanto che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo 41 anni dall’attentato, è orachediil 40°degli Stati Uniti Ronald. Per John Hinckley Jr., colui che sparò, l’attentato sarebbe stato un modo per fare colpo sull’attrice Jodie Foster, della quale il ragazzo era follemente innamorato. L’attentato alla vita diJohn Warnock Hinckley Jr. è un criminale statunitense, originario del Texas, noto per aver tentato di assassinare ildegli Stati Uniti Ronalddurante discorso di quest’ultimo a Washington il 30 marzo del 1981. Nel 1976 il giovane attentatore vide per la prima volta l’attrice Jodie Foster nella pellicola di Martin Scorsese “Taxi driver” e ne rimase subito affascinato. L’attrice lo colpì tanto che ...

