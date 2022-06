Lille, dall’Inghilterra: no a Botman al Milan finché i rossoneri non pareggiano offerta Newcastle (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Northern Echo in testa, il Lille avrebbe detto a Sven Botman che non potrà trasferirsi al Milan fino a quando il club rossonero non pareggerà l’offerta del Newcastle, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro. Il centrale olandese, però, ha già deciso di voler venire in Italia e ha rifiutato la proposta degli inglesi. A questo punto il club francese dovrà decidere se accontentarsi dei 25 milioni proposti da Maldini e Massara per far cassa con il difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Northern Echo in testa, ilavrebbe detto a Svenche non potrà trasferirsi alfino a quando il club rossonero non pareggerà l’del, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro. Il centrale olandese, però, ha già deciso di voler venire in Italia e ha rifiutato la proposta degli inglesi. A questo punto il club francese dovrà decidere se accontentarsi dei 25 milioni proposti da Maldini e Massara per far cassa con il difensore. SportFace.

