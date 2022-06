Lazio, Strakosha: «Pronto per una nuova avventura in un altro club» (Di giovedì 16 giugno 2022) Strakosha, portiere albanese in forza alla Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e del suo prossimo futuro Strakosha, in una lunga intervista, ha toccato svariati temi, tra cui il suo legame con la Lazio e il suo futuro. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di The Here We Go Podcast. FUTURO – «Sono Pronto per una nuova avventura. Ora sto lavorando per il mio prossimo club. Voglio svuotare la testa e mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall’Italia verso altri campionati richiederà molto lavoro fisico e mi sto preparando per questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022), portiere albanese in forza alla, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e del suo prossimo futuro, in una lunga intervista, ha toccato svariati temi, tra cui il suo legame con lae il suo futuro. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di The Here We Go Podcast. FUTURO – «Sonoper una. Ora sto lavorando per il mio prossimo. Voglio svuotare la testa e mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall’Italia verso altri campionati richiederà molto lavoro fisico e mi sto preparando per questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

