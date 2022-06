Lazio, Caso: “Io non farei partire mai un giocatore come Luis Alberto” (Di giovedì 16 giugno 2022) Lazio, Caso- Il giornalista in questione Caso, ha parlato della situazione Lazio sul mercato parlando anche nel grande specifico di un calciatore. LE SUE PAROLE nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della Lazio e del futuro di Luis Alberto: “Se parliamo del calciatore non c’è discussione. Nei cinque anni di Inzaghi è stato meglio anche di Milinkovic. Se l’allenatore, con grande correttezza e prendendosi le responsabilità, dice che non è adatto bisognerà parlare. È chiaro che se un allenatore ha un giocatore di un grande livello può cercare di aiutarlo anche nel suo gioco. Certo se fai correre moltissimo un giocatore molto tecnico rischi di fargli perdere la lucidità. Il discorso va fatto tra società e allenatore ma io ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022)- Il giornalista in questione, ha parlato della situazionesul mercato parlando anche nel grande specifico di un calciatore. LE SUE PAROLE nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche dellae del futuro di: “Se parliamo del calciatore non c’è discussione. Nei cinque anni di Inzaghi è stato meglio anche di Milinkovic. Se l’allenatore, con grande correttezza e prendendosi le responsabilità, dice che non è adatto bisognerà parlare. È chiaro che se un allenatore ha undi un grande livello può cercare di aiutarlo anche nel suo gioco. Certo se fai correre moltissimo unmolto tecnico rischi di fargli perdere la lucidità. Il discorso va fatto tra società e allenatore ma io ...

