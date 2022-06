La truffa di WhatsApp (Di giovedì 16 giugno 2022) In uno dei gruppi dove bazzico di più è stato condiviso un messaggio truffa che mancava alla nostra collezione, trovo pertanto interessante rigirarlo anche qui da voi. Per chi non riuscisse a leggere l’immagine ne riporto il testo: Ciao, non ci sentiamo da molto tempo, non so se riesci ancora a ricordarti di me, quindi ti ho inviato una mia foto ora, mi manchi molto, come stai recentemente? Sono passato a un nuovo account WhatsApp Possiamo tenerci in contatto meglio qui: https://wa.me/numeritruffa Se cliccate sul link compare questa pagina, che vi invita ad aprire il messaggio su WhatsApp: Il numero viene da Hong Kong e se accettate il contatto, spiegando che non sapete chi sia, è probabile che la persona dall’altra parte si scuserà per aver sbagliato numero, ma poi continuerà a scrivervi, sempre con toni gentili. La ... Leggi su butac (Di giovedì 16 giugno 2022) In uno dei gruppi dove bazzico di più è stato condiviso un messaggioche mancava alla nostra collezione, trovo pertanto interessante rigirarlo anche qui da voi. Per chi non riuscisse a leggere l’immagine ne riporto il testo: Ciao, non ci sentiamo da molto tempo, non so se riesci ancora a ricordarti di me, quindi ti ho inviato una mia foto ora, mi manchi molto, come stai recentemente? Sono passato a un nuovo accountPossiamo tenerci in contatto meglio qui: https://wa.me/numeriSe cliccate sul link compare questa pagina, che vi invita ad aprire il messaggio su: Il numero viene da Hong Kong e se accettate il contatto, spiegando che non sapete chi sia, è probabile che la persona dall’altra parte si scuserà per aver sbagliato numero, ma poi continuerà a scrivervi, sempre con toni gentili. La ...

