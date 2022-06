La notte di Rai2 brilla con I Lunatici e il meglio deve venire (Di giovedì 16 giugno 2022) La notte ha un altro ritmo. Altri colori. Altri suoni. Una famiglia radiofonica e televisiva che ha accolto decine di migliaia di insonni. Lavoratori. Anime inquiete che adesso hanno trovato una casa. Questa casa ha un nome preciso. I Lunatici. Programma radiofonico (e televisivo) condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte alle quattro su Rai Radio2. Con una parte del format trasmessa in contemporanea anche su Rai Play e su Rai2. Sempre in rigorosa diretta. Chi lo ha ascoltato o guardato sa bene che questo programma è coinvolgente e terapeutico. Crossmediale e interattivo. Bello da ascoltare e da guardare (molte persone su twitter, dove #iLunatici finisce ogni notte in tendenza tra gli argomenti più discussi, o sul gruppo Facebook ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Laha un altro ritmo. Altri colori. Altri suoni. Una famiglia radiofonica e televisiva che ha accolto decine di migliaia di insonni. Lavoratori. Anime inquiete che adesso hanno trovato una casa. Questa casa ha un nome preciso. I. Programma radiofonico (e televisivo) condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dal lunedì al venerdì dalla mezzaalle quattro su Rai Radio2. Con una parte del format trasmessa in contemporanea anche su Rai Play e su. Sempre in rigorosa diretta. Chi lo ha ascoltato o guardato sa bene che questo programma è coinvolgente e terapeutico. Crossmediale e interattivo. Bello da ascoltare e da guardare (molte persone su twitter, dove #ifinisce ogniin tendenza tra gli argomenti più discussi, o sul gruppo Facebook ...

Pubblicità

CorriereUmbria : Anni 20 notte, le anticipazioni della puntata di stasera giovedì 16 giugno #anni20notte #televisione #tv #rai2… - Teleblogmag : La notte horror di @instarai2 non sarà un po' tardi? #ascoltitv #rai2 #nottehorror #demoni @ascoltitv_radiostonata - menichelli_pina : RT @RobertoArduini1: Popolo della notte, ci sei? Pronti per nuove avventure da vivere insieme. Su Rai Radio2 ci sentiamo da mezzanotte all… - _bisbetica : RT @RobertoArduini1: Popolo della notte, ci sei? Pronti per nuove avventure da vivere insieme. Su Rai Radio2 ci sentiamo da mezzanotte all… - Mila43145458 : RT @RobertoArduini1: Popolo della notte, ci sei? Pronti per nuove avventure da vivere insieme. Su Rai Radio2 ci sentiamo da mezzanotte all… -