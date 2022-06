Kevin Spacey è stato rilasciato su cauzione per le accuse di violenza sessuale (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Kevin Spacey è stato rilasciato su cauzione incondizionata dopo essere comparso in un tribunale di Londra per fronteggiare l'accusa di aver aggredito sessualmente tre uomini. Kevin Spacey, vestito con un abito azzurro, cravatta scura e occhiali, si è presentato presso un tribunale di Londra questa mattina ed è stato rilasciato su cauzione incondizionata dopo aver fronteggiato le accuse secondo le quali avrebbe aggredito sessualmente tre uomini. A Spacey non è stato chiesto di presentare istanze per i presunti reati, che presumibilmente avrebbero avuto luogo tra il 2005 e il 2013. La prossima apparizione in tribunale di Kevin sarà al Southwark Crown ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)suincondizionata dopo essere comparso in un tribunale di Londra per fronteggiare l'accusa di aver aggredito sessualmente tre uomini., vestito con un abito azzurro, cravatta scura e occhiali, si è presentato presso un tribunale di Londra questa mattina ed èsuincondizionata dopo aver fronteggiato lesecondo le quali avrebbe aggredito sessualmente tre uomini. Anon èchiesto di presentare istanze per i presunti reati, che presumibilmente avrebbero avuto luogo tra il 2005 e il 2013. La prossima apparizione in tribunale disarà al Southwark Crown ...

