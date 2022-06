Jacobs, c’è l’ok per la ripresa della preparazione: nel mirino i Mondiali di luglio (Di giovedì 16 giugno 2022) Marcell Jacobs si è sottoposto ad alcuni trattamenti diagnostici nella giornata di ieri. L’obiettivo è stato valutare il recupero successivo alla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio. Come ha dichiarato lo staff del campione azzurro, quest’ultimo potrà riprendere regolarmente la preparazione. L’atleta valuterà insieme al proprio staff il calendario. L’imperativo è arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti chiave della stagione. Uno su tutti i Campionati del Mondo di Eugene (Usa, 15-24 luglio). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Marcellsi è sottoposto ad alcuni trattamenti diagnostici nella giornata di ieri. L’obiettivo è stato valutare il recupero successivo alla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio. Come ha dichiarato lo staff del campione azzurro, quest’ultimo potrà riprendere regolarmente la. L’atleta valuterà insieme al proprio staff il calendario. L’imperativo è arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti chiavestagione. Uno su tutti i Campionati del Mondo di Eugene (Usa, 15-24). SportFace.

