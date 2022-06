Incendio a Malagrotta | il Wwf | “Una minaccia per l’ambiente e i cittadini Attivato il nostro ufficio legale”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – L’sviluppatosi nella giornata di ieri nei capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (leggi qui) pone di nuovo sotto i riflettori il territorio della Valle Galeria a Roma. “Siamo molto preoccupati per le conseguenze ambientali determinate da questo rogo – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – L’enorme nube nera sprigionata dall’è un chiaro segnale di allarme, un episodio che amplifica gli effetti della situazione già grave in cui versa la Capitale. Torna ad essere sotto i riflettori il territorio della Valle Galeria, da sempre condizionato dalla presenza di impianti che rappresentano un rischio rilevante in caso di incidenti o di atti dolosi: pensiamo alla raffineria oltre che alla nota discarica. Ma Roma non può continuare a vivere con questa spada di Damocle, occorre investire in tutte ...