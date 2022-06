Il Papa | Spadaro e quell’odio di sé dell’occidente davvero strano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Al direttore - “Qual è il problema che abbiamo con la complessità?”, twittava lunedì pomeriggio padreriferendosi ai commenti, per lo più critici, all’intervista di Francesco in cui il Pontefice – rispondendo a una domanda sulla guerra in corso in Ucraina – ha affermato: “Sono semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra i buoni e i cattivi, senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi”. Ora, mettendo da parte per un momento il fatto che se è vero che dividere il mondo in buoni e cattivi può suonare semplicistico o manicheo, è altrettanto vero che è stato Gesù Cristo in persona a dire che alla fine dei tempi ci sarà un Giudizio che inevitabilmente sarà divisivo nella misura in cui dividerà, appunto, chi sarà salvato da chi sarà condannato, sono due i punti che la domanda posta da p.solleva. ...

...nell'interpretazione del pensiero del. Mi preoccupano di più i molti che in questi giorni hanno utilizzato le sue parole per tirare l'acqua al proprio mulino. Del resto lo stesso, ...Francesco in una conversazione con Antonio, direttore de "La Civiltà ... Non ridurre la complessità della guerra alla distinzione tra ... https://www.osservatoreromano.va › news &...Al direttore - “Qual è il problema che abbiamo con la complessità”, twittava lunedì pomeriggio padre Spadaro riferendosi ai commenti, per lo più critici, all’intervista di Francesco in cui il Pontefi ...Se c’è un invasore, non si può negare che la guerra sia iniziata con l’invasione; se si sta dalla parte dell’Ucraina, non si può aggiungere che non ci sono buoni e cattivi, per la contradizion che nol ...