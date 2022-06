Guerra in Ucraina, Draghi in viaggio per Kiev con Macron e Scholz per vedere Zelensky: prima missione dall’inizio dell’invasione (Di giovedì 16 giugno 2022) È durato un paio d’ore il vertice tra il premier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a bordo del treno ucraino che li sta portando a Kiev. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell’incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Obiettivo della visita è portare “un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue” nel condannare la Russia e aiutare l’Ucraina. Il viaggio in Ucraina dei tre leader, il primo in assoluto dall’inizio della Guerra, non prevede altre tappe oltre la capitale (è stato escluso un blitz a Odessa) e cade in una fase molto complicata, perché sul terreno l’esercito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) È durato un paio d’ore il vertice tra il premier Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olafa bordo del treno ucraino che li sta portando a. I tre leader si sono incontrati in un vagone subito dopo la partenza del convoglio ieri sera, in vista dell’incontro di oggi con il presidente ucraino Volodymyr. Obiettivo della visita è portare “un messaggio di unità e piena coesione dei Paesi Ue” nel condannare la Russia e aiutare l’. Ilindei tre leader, il primo in assolutodella, non prevede altre tappe oltre la capitale (è stato escluso un blitz a Odessa) e cade in una fase molto complicata, perché sul terreno l’esercito ...

