Gigi D’Alessio, evento a Napoli (e su RaiUno) per i 30 anni di carriera: “Ho cantato dai matrimoni a New York. Ho avuto più di quello che ho dato” – La scaletta (Di giovedì 16 giugno 2022) “Accendere le luci della tv sul territorio campano è importantissimo e sono felice di farlo in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni della mia carriera”. Gigi D’Alessio sarà protagonista di due concerti-eventi in piazza del Plebiscito a Napoli il 17 (“sold out in tre ore dalla vendita”) e 18 giugno con “Uno come te – Trent’anni insieme”. La serata del 17 sarà ripresa in diretta dalle telecamere di Rai Uno con la regia di Duccio Forzano. Tantissimi gli ospiti e gli amici sul palco tra cui Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu e Stefano De Martino (conduttori del Tim Summer Hits dal 30 giugno su Rai Due), Clementino e Luchè. Con il supporto di RAI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Accendere le luci della tv sul territorio campano è importantissimo e sono felice di farlo in occasione dei festeggiamenti dei 30della mia”.sarà protagonista di due concerti-eventi in piazza del Plebiscito ail 17 (“sold out in tre ore dalla vendita”) e 18 giugno con “Uno come te – Trent’insieme”. La serata del 17 sarà ripresa in diretta dalle telecamere di Rai Uno con la regia di Duccio Forzano. Tantissimi gli ospiti e gli amici sul palco tra cui Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu e Stefano De Martino (conduttori del Tim Summer Hits dal 30 giugno su Rai Due), Clementino e Luchè. Con il supporto di RAI ...

Pubblicità

fanpage : La Regione stanzia 250mila euro per lo show di piazza Plebiscito in cui D’Alessio celebrerà 30 anni di carriera. Po… - FQMagazineit : Gigi D’Alessio, evento a Napoli (e su RaiUno) per i 30 anni di carriera: “Ho cantato dai matrimoni a New York. Ho a… - IlContiAndrea : Gigi D’Alessio, evento a Napoli (e su RaiUno) per i 30 anni di carriera: “Ho cantato dai matrimoni a New York. Ho a… - infoitcultura : Gigi D’Alessio duetta con LDA a Gigi uno come te: 30 anni insieme/ 'Adesso io dico sono 'il figlio di'' - CatelliRossella : Gigi D'Alessio torna al Plebiscito per i 30 anni di carriera - Musica - ANSA -