Gas | Cingolani | «Bisogna rivedere il piano sulle trivelle per diventare indipendenti»

«Credo che sia necessario rivedere il Pitesai la mappa delle zone idonee all'estrazione di idrocarburi, ndr alla luce di quello che sta succedendo». Lo ha dichiarato il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha aggiunto: «Il paese deve essere indipendente dal punto di vista energetico. È stato sbagliato passare da un 20 per cento di gas nazionale nel 2000 a un 3/4 per cento nel 2020 senza ridurre i consumi, ma solo importando di più». Le dichiarazioni del ministro – che ha specificato che si impegnerà personalmente per raggiungere questi obiettivi – al question time del Senato arrivano dopo il taglio delle forniture di gas russo all'Unione europea, a cui è seguita la minaccia di uno stop completo agli approvvigionamenti attraverso il gasdotto Nord Stream. Nello specifico, l'Italia ha già subito ieri un calo del flusso di gas ...

