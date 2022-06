Ferrari annuncia 15 modelli e la svolta verde: 6 vetture su 10 ibride o elettriche entro il 2026 (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’elettrificazione rappresenta un’opportunità, perché ci permetterà di produrre auto ancora più avanzate. Siamo in grado di farlo, e lo faremo rispettando la nostra disponibilità di capitale”. Così Benedetto Vigna, ceo di Ferrari, introducendo i lavori del Capital Market Day del Cavallino rampante. “Il nostro viaggio verso l’elettrificazione è iniziato nel 2009 con la F1, poi c’è stata LaFerrari nel 2013 e poi altri quattro modelli ibridi tra 2019 e 2022. Infine, sulla base di queste esperienza, nel 2025 ci sarà la prima Ferrari full electric” prosegue. “Usiamo tantissimo tecnologia d’avanguardia – ha proseguito Vigna – e guidiamo l’innovazione, utilizzando in modo nuovo queste innovazione. Le competenze d quest’aziende, sono uniche, l’ho scoperto in questi primi nove mesi che ho trascorso qui” aggiunge. “Vogliamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’elettrificazione rappresenta un’opportunità, perché ci permetterà di produrre auto ancora più avanzate. Siamo in grado di farlo, e lo faremo rispettando la nostra disponibilità di capitale”. Così Benedetto Vigna, ceo di, introducendo i lavori del Capital Market Day del Cavallino rampante. “Il nostro viaggio verso l’elettrificazione è iniziato nel 2009 con la F1, poi c’è stata Lanel 2013 e poi altri quattroibridi tra 2019 e 2022. Infine, sulla base di queste esperienza, nel 2025 ci sarà la primafull electric” prosegue. “Usiamo tantissimo tecnologia d’avanguardia – ha proseguito Vigna – e guidiamo l’innovazione, utilizzando in modo nuovo queste innovazione. Le competenze d quest’aziende, sono uniche, l’ho scoperto in questi primi nove mesi che ho trascorso qui” aggiunge. “Vogliamo ...

SecolodItalia1 : Ferrari annuncia 15 modelli e la svolta verde: 6 vetture su 10 ibride o elettriche entro il 2026… - GiuseppeGoglio : C'è chi strilla inutilmente, chi grida all'ennesimo complotto anche se non sa cambiare una spina, e poi c'è chi fa… - Motor1italia : ?? #Ferrari annuncia 15 novità entro il 2026, con la prima elettrica nel 2025 e la Purosangue a settembre 2022. - zazoomblog : F1: dopo il disastro di Baku Ferrari annuncia primi provvedimenti per il Canada - #disastro #Ferrari #annuncia… - sportface2016 : #F1: dopo il disastro di #Baku, la #Ferrari annuncia i primi provvedimenti in vista del #Canada -