Dybala e Correa | vacanze in salsa Inter | il balletto con le fidanzate | VIDEO

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Correa-#Marsiglia è vera, pressing forte, ma lui vuole restare. Per #Dybala si sono defilati anche gli intermediar… - TuttoMercatoWeb : Inter con Dybala-Lautaro-Lukaku? Correa e Dzeko rischiano: il punto sulle (possibili) uscite - INTERBLOG241 : Correa non vuole muoversi, specie sapendo che il prossimo anno Dybala e Lautaro di cui è grande amico e connaziona… - NandoPiscopo1 : @matteo_milan91 @90ordnasselA Il balletto di correa e dybala in vacanza con le loro girls - ngigneGra : @strapuntino00 Quindi l'attacco della prossima stagione dell'inter sarà composto da Lautaro, Lukaku, Dybala, Dzeko, Sanchez e Correa..? -

Come riporta Sportmediaset, il probabile arrivo di Lukaku e quello ormai certo di, dovrebbe ... Chi Il ballottaggio è tra Dzeko e. Il primo ha solo un anno di contratto e quindi potrebbe ...Commenta per primo Vacanze insieme per Joaquine Pauloe rispettive compagne. Il primo è ancora un attaccante dell'Inter, il secondo potrebbe presto diventarlo con il rischio di metterlo alla porta, ma per ora l'amicizia sovrasta ...Se per Dybala si tratta solo di definire gli ultimi dettagli con Jorge Antun (la Joya intanto prosegue le sue vacanze in Florida in compagnia di Correa e potrebbe rientrare poi in Italia settimana pro ...Un nerazzurro finisce nel mirino di un altro club europeo. In ballo circa 5 milioni di euro ma si può chiudere a 20 Reduce dall’aver appena terminato la scorsa stagione, la squadra di Simone Inzaghi è ...