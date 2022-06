Doc – Nelle tue mani sbarca in America e Luca Argentero lancia una sfida (Di giovedì 16 giugno 2022) Il medical dramma di successo di Rai 1 Doc- Nelle tue mani sta per sbarcare in America. Ad annunciarlo è Pierdante Piccioni, il vero Doc a cui ha dato il volto Luca Argentero. Leggi anche: Dove vedere le repliche di Doc- Nelle tue mani Parla il vero Doc: “Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro” Pierdante Piccioni in un’intervista a FanPage ha confessato che Doc – Nelle tue mani ha un’importanza strategica per la Rai, non solo grazie agli ascolti grandiosi della fiction, ma anche per il successo che sta avendo. Infatti i diritti della fiction stanno andando a ruba, addirittura anche Netflix è interessata, mentre la Sony ne ha già acquistato i diritti. Ecco cos’ha dichiarato il vero primario interpretato da ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Il medical dramma di successo di Rai 1 Doc-tuesta perre in. Ad annunciarlo è Pierdante Piccioni, il vero Doc a cui ha dato il volto. Leggi anche: Dove vedere le repliche di Doc-tueParla il vero Doc: “Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro” Pierdante Piccioni in un’intervista a FanPage ha confessato che Doc –tueha un’importanza strategica per la Rai, non solo grazie agli ascolti grandiosi della fiction, ma anche per il successo che sta avendo. Infatti i diritti della fiction stanno andando a ruba, addirittura anche Netflix è interessata, mentre la Sony ne ha già acquistato i diritti. Ecco cos’ha dichiarato il vero primario interpretato da ...

