Decreto Semplificazioni: rivoluzione nel calendario fiscale (Di giovedì 16 giugno 2022) Una mini-rivoluzione nel calendario fiscale degli italiani: la porta il Decreto Semplificazioni che è stato approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri. Alcune scadenze lasciano luglio e vegono prorogate nella seconda metà dell’anno. Il Decreto si rivela, forse anche un po’ inaspettatamente per gli addetti ai lavori, molto ampio e articolato e include anche novità come quella sull’Assegno Unico e Universale. Le proroghe sono da ritenersi comunque una buona notizia: solo qualche giorno fa infatti la CGIA di Mestre ricordava infatti che l’Italia concentra nel solo mese di Giugno 141 scadenze fiscali. Ora con l’ennesimo Decreto di fatto alcune delle più famose scadenze fiscali invece verranno spostate più avanti nel calendario: vediamo quali. ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Una mini-neldegli italiani: la porta ilche è stato approvato nelle scorse ore in Consiglio dei Ministri. Alcune scadenze lasciano luglio e vegono prorogate nella seconda metà dell’anno. Ilsi rivela, forse anche un po’ inaspettatamente per gli addetti ai lavori, molto ampio e articolato e include anche novità come quella sull’Assegno Unico e Universale. Le proroghe sono da ritenersi comunque una buona notizia: solo qualche giorno fa infatti la CGIA di Mestre ricordava infatti che l’Italia concentra nel solo mese di Giugno 141 scadenze fiscali. Ora con l’ennesimodi fatto alcune delle più famose scadenze fiscali invece verranno spostate più avanti nel: vediamo quali. ...

