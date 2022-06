Csm, il via libera del Senato alla riforma Cartabia. M5s e Pd contro la Lega: “Si sono dimenticati di essere forza di maggioranza” (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti è stato approvato dal Senato il disegno di legge con deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Csm. Dopo il blitz fallito in Aula da parte della Lega con voto segreto su un emendamento sulle misure cautelari, dal partito di Matteo Salvini è arrivato il via libera, seppur critico: “Questa riforma ha degli aspetti positivi, ma è anacronistica. sono soltanto ritocchi, noi votiamo a favore, ma manca la riforma costituzionale. Lei poteva avviare questo percorso”, ha attaccato la senatrice Giulia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti è stato approvato dalil disegno di legge con deleghe al Governo per ladell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Csm. Dopo il blitz fallito in Aula da parte dellacon voto segreto su un emendamento sulle misure cautelari, dal partito di Matteo Salvini è arrivato il via, seppur critico: “Questaha degli aspetti positivi, ma è anacronistica.soltanto ritocchi, noi votiamo a favore, ma manca lacostituzionale. Lei poteva avviare questo percorso”, ha attaccato la senatrice Giulia ...

