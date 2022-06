Comune di Napoli | scongiurato il divieto dei panni stesi

Leggi su 2anews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo le polemiche delle ultime ore, ildiha confermato come non ci sarà alcundi stendere iai balconi nell’ordinanza per il Decoro urbano. L’immagine da cartolina, immortalata da foto di turisti di tutto il mondo e anche da scene di film famosi, non sarà cancellata. Asi potranno