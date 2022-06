(Di giovedì 16 giugno 2022) Brutte sorprese per tutti coloro che hanno deciso di passare ad una tariffa telefonica e internet con il provider franceseDa qualche anno sul mercato della telefonia in Italia si sta facendo strada il brand. Ovvero una compagnia che offre servizi telefonici ed internet come concorrente alle storiche compagnie già presenti sul nostro L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ToLifeAndBack : @cazzaro4k Anche qui a Genova ma conosco clienti insoddisfatti ?? - yajamer : RT @Giovanni7769: @emilio05714955 @LaStampa Quindi l'aggressione era dei clienti insoddisfatti ???? - RaffaellaP6 : RT @Giovanni7769: @emilio05714955 @LaStampa Quindi l'aggressione era dei clienti insoddisfatti ???? - anna30048679 : RT @Giovanni7769: @emilio05714955 @LaStampa Quindi l'aggressione era dei clienti insoddisfatti ???? - a_meluzzi : RT @Giovanni7769: @emilio05714955 @LaStampa Quindi l'aggressione era dei clienti insoddisfatti ???? -

Inews24

...VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Vodafone potrebbe essere l'operatore giusto a cui rivolgervi se siete tra idi TIM o WindTredel ...Una "stoccata" non proprio piacevole per Unieuro, anche se va dato atto all'azienda di essere estremamente puntuale nelle risposte aicon messaggi che, per una volta, non ... Clienti insoddisfatti: Iliad ha sospeso del tutto il servizio Brutte sorprese per tutti coloro che hanno deciso di passare ad una tariffa telefonica e internet con il provider francese Iliad ...Vodafone potrebbe essere l’operatore giusto a cui rivolgervi se siete tra i clienti di TIM o WindTre insoddisfatti del proprio piano telefonico. L’azienda britannica punta sulla qualità della rete, l’ ...