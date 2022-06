Calciomercato Milan, chi sarà il prossimo 10? Le novità su Brahim Diaz (Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante l’ufficialità di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, Maldini e Massara sono più che mai operativi per consegnare al Milan un organico ancor più competitivo rispetto a quello salito sul tetto d’Italia nella stagione appena conclusa. A tenere banco in questa prima fase di Calciomercato rossonero, è stato soprattutto il dibattito sul futuro trequartista titolare che dovrà illuminare con tecnica e giocate di qualità manovra offensiva della squadra di Pioli. Sembrava in bilico, infatti, la posizione di Brahim Diaz, erede lo scorso settembre della 10 di Calhanoglu ma mai veramente convincente nel corso della stagione. Dopo un inizio folgorante, l’ex prodigio di Real e Manchester City ha perso gradualmente posizioni nelle gerarchie, finendo per disputare il rush finale quasi sempre in ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante l’ufficialità di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, Maldini e Massara sono più che mai operativi per consegnare alun organico ancor più competitivo rispetto a quello salito sul tetto d’Italia nella stagione appena conclusa. A tenere banco in questa prima fase dirossonero, è stato soprattutto il dibattito sul futuro trequartista titolare che dovrà illuminare con tecnica e giocate di qualità manovra offensiva della squadra di Pioli. Sembrava in bilico, infatti, la posizione di, erede lo scorso settembre della 10 di Calhanoglu ma mai veramente convincente nel corso della stagione. Dopo un inizio folgorante, l’ex prodigio di Real e Manchester City ha perso gradualmente posizioni nelle gerarchie, finendo per disputare il rush finale quasi sempre in ...

