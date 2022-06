Calcio | Dani Alves saluta nuovamente il Barcellona

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ha avuto vita breve il ritorno adi, che dopo soli cinque mesila società catalana con la quale vanta ben tre Champions League, sei campionati spagnoli e decine di altri successi tra il 2008 e il 2016. “Vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico per l’opportunità che mi hanno dato di restituire qualcosa a questo club e indossare di nuovo questa meravigliosa maglia. Spero che non manchi troppo la mia follia e la mia dose quotidiana di felicità”. Queste le parole scritte dal terzino sul suo profilo Instagram., che era in scadenza di contratto, cercherà ora una nuova destinazione con la speranza di poter far poi parte della selezione brasiliana ai Mondiali in Qatar. SportFace.

