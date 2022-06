Zanicchi disposta a partecipare al GF Vip | ecco cosa vorrebbe fare

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Diciamolo chiaramente, Ivaè un’eterna ragazzina, una forza della natura. Un programma dietro l’altro, negli ultimi anni l’abbiamo vista al Grande Fratello, a Pomeriggio 5, L’Isola dei Famosi, al Festival di Sanremo, La Vita In Diretta e D’Iva. Presto la famosa cantante parteciperà ad un’altra trasmissione, da settembre la vedremo in pista a Ballando con le Stelle. A confermare i rumor è stata la stessa. “Certo è vero, andrò a Ballando con le Stelle. Vado per ballare e divertirmi. A Milly Carlucci ho detto di non avere troppo rispetto perché io farò di tutto anche il rock and roll”.: nel suo futuro anche il Grande Fratello Vip? Un anno fa si vociferava della presenza di Iva nel cast del GF Vip 6, ma poi così non è stato. Durante un’intervista rilasciata a Superguida Tv la conduttrice ha rivelato che sarebbe ...

La stessa Iva si era dettatempo fa a fare una prova in pista come ballerina per una notte e nel caso a partecipare poi come concorrente. Proprio in virtù di queste sue parole, Iva...Domani, martedì 1° febbraio, inizia Sanremo 2022 e, pur di vincerlo, Ivaa spogliarsi: la cantante emiliana ha scherzosamente promesso, in caso di vittoria, di andare a Domenica In in costume . Peccato che la vittoria dellasia quotata 50 a 1, ... Ballando con le Stelle 2022, Milly aumenta i giudici: chi ci sarà, Iva in pista Grandi novità in arrivo a Ballando con le Stelle 2022 e stavolta non riguardano i concorrenti. O meglio, ci sono nomi e indiscrezioni ...La padrona di casa starebbe pensando a un ampliamento della giuria, tra i concorrenti invece potrebbe arrivare l'Aquila di Ligonchio ...