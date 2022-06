Uomini e Donne, ex tronista annuncia di essere incinta per la seconda volta e svela il sesso del bebè! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex tronista di Uomini e Donne, è in attesa del suo secondo bebè. Ad annunciare la bella notizia sui social è stata Rossella Intellicato. L’ex gieffina è già mamma di un bel maschietto, Francesco Leone Maria, nato due anni dall’amore che la lega a Giovanni Ferrero. Proprio tramite una foto che la ritrae insieme al suo primogenito, Rossella ha voluto annunciare ai suoi follower di aspettare un altro bambino: MAMMA BIS! Vi svelo il mio secondo segreto. Giovanni Ferrero ora direi che possiamo fermarci. #secondomaschietto La Intellicato ha fatto molto parlare di sé non solo durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ma anche nel corso della sua esperienza da tronista a Uomini e Donne. Il suo percorso ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un’ex concorrente del Grande Fratello, nonché exdi, è in attesa del suo secondo bebè. Adre la bella notizia sui social è stata Rossella Intellicato. L’ex gieffina è già mamma di un bel maschietto, Francesco Leone Maria, nato due anni dall’amore che la lega a Giovanni Ferrero. Proprio tramite una foto che la ritrae insieme al suo primogenito, Rossella ha volutore ai suoi follower di aspettare un altro bambino: MAMMA BIS! Vi svelo il mio secondo segreto. Giovanni Ferrero ora direi che possiamo fermarci. #secondomaschietto La Intellicato ha fatto molto parlare di sé non solo durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ma anche nel corso della sua esperienza da. Il suo percorso ...

