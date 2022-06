Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno una seconda volta: il motivo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le nozze maestose del 29 Maggio, Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno una seconda volta. La coppia che si è conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi ha deciso di fare il bis in chiesa, dopo il rito civile a Capri. In una diretta Instagram con i suoi fan, l’ex corteggiatrice ha spiegato il motivo per cui la cerimonia si è svolta con rito civile: Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com, Marco e Beatrice sono molto credenti, perciò dopo la grande festa in villa, vogliono celebrare il loro amore anche di fronte a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le nozze maestose del 29 Maggio,siuna. La coppia che si è conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi ha deciso di fare il bis in chiesa, dopo il rito civile a Capri. In una diretta Instagram con i suoi fan, l’ex corteggiatrice ha spiegato ilper cui la cerimonia si è scon rito civile: Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com,sono molto credenti, perciò dopo la grande festa in villa, vogliono celebrare il loro amore anche di fronte a ...

