Radio Ufficiale: “Accordo totale Napoli-Deulofeu. Ecco quando si chiude” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Accordo totale tra il Napoli e Gerard Deulofeu: Valter De Maggio ne dà notizia all’inizio della puntata di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Nella consueta raffica di mercato, il giornalista afferma che il club partenopeo ha trovato l’intesa con l’atleta spagnolo. Ora Giuntoli è in contatto con il riconfermato direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino, mentre la fumata bianca dipenderà senza dubbio dall’Accordo tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo che potrebbe avvenire a breve. L’approdo dello spagnolo alla corte di Luciano Spalletti è sempre più vicino, manca poco per l’ufficializzazione di un calciatore che nelle esperienze in Italia ha sempre fatto molto bene, sia al Milan che all’Udinese nell’ultima stagione. L'articolo proviene da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022)tra ile Gerard: Valter De Maggio ne dà notizia all’inizio della puntata di “Goal” suKiss Kiss. Nella consueta raffica di mercato, il giornalista afferma che il club partenopeo ha trovato l’intesa con l’atleta spagnolo. Ora Giuntoli è in contatto con il riconfermato direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino, mentre la fumata bianca dipenderà senza dubbio dall’tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo che potrebbe avvenire a breve. L’approdo dello spagnolo alla corte di Luciano Spalletti è sempre più vicino, manca poco per l’ufficializzazione di un calciatore che nelle esperienze in Italia ha sempre fatto molto bene, sia al Milan che all’Udinese nell’ultima stagione. L'articolo proviene da ...

Pubblicità

napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Accordo totale Napoli-Deulofeu. Ecco quando si chiude' #GerardDeulofeu #GinoPozzo #napoli… - Vivaticket : ZEROSETTANTA? I biglietti per la nuova data sono disponibili per tutti!!! ?? - cercamjancora : RT @Luigiofficialfc: Buongiornooo!?? Ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 10:30 su Radio Smeraldo. Hashtag ufficiale per commentare l’inte… - martimiyyy : RT @Luigiofficialfc: Buongiornooo!?? Ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 10:30 su Radio Smeraldo. Hashtag ufficiale per commentare l’inte… - r1flessi : RT @Luigiofficialfc: Buongiornooo!?? Ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 10:30 su Radio Smeraldo. Hashtag ufficiale per commentare l’inte… -