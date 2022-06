Project 50 - Dallara Masterpiece | la Huracán GT3 e la Renault R S 01

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per chi se ne intende, è piuttosto facile distinguere un Cavallino da un Toro, una Ferrari da una Lamborghini. Le? Tutt'altra storia, fatta di pura sostanza. Senza alcun timore di suonare diminutivi, prima dell'arrivo della magnifica Stradale, a Varano de' Melegari hanno lavorato moltissimo, e benissimo, per far correre più veloci le auto degli altri. Quando si tratta di vincere, la progettazione e la gestione della dinamica costituiscono un fattore essenziale quanto il rapporto peso/potenza. Quasi 40 anni dopo l'inarrivabile Miura, dal 2015 Gian Paoloè tornato a Sant'Agata Bolognese per mettere la sua profonda conoscenza in materia al servizio delleGT3 e Super Trofeo Evo. Secondo molti aficionado dei paddock, alla fine la corsa la vince la scuderia che ha il pilota più veloce e il direttore sportivo più ...