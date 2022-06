Problemi finanziari, il Bordeaux retrocesso in terza divisione francese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Bordeaux è stato retrocesso d’ufficio nella terza divisione del calcio francese a causa di irregolarità finanziarie. È qiesta la decisione della Dncg, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi, che ha deciso così di sanzionare il club per i gravi Problemi finanziari. La Ligue de Football Professionnel (Lfp) ha reso pubblica la decisione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilè statod’ufficio nelladel calcioa causa di irregolaritàe. È qiesta la decisione della Dncg, la Commissione di controllo dei club professionistici francesi, che ha deciso così di sanzionare il club per i gravi. La Ligue de Football Professionnel (Lfp) ha reso pubblica la decisione L'articolo

