Padre separato annega i tre figli nella vasca e scrive alla ex: 'Se non posso averli io, allora nemmeno tu' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ha annegato i figli nella vasca da bagno e li ha messi a letto. Vicino ai corpicini un biglietto: 'Se non posso averli io, allora nemmeno tu'. Il terrificante messaggio era per la madre dei tre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Hato ida bagno e li ha messi a letto. Vicino ai corpicini un biglietto: 'Se nonio,tu'. Il terrificante messaggio era per la madre dei tre ...

