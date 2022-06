Oroscopo Paolo Fox di domani 16 giugno | amore in vista e qualche soldo in meno per alcuni segni

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Perla settimana è iniziata col piede sbagliato ma c’è una buona ripresa in. Tramite l’app Astri diFox scopriamo l’digiovedì 16per tutti izodiacali. Ariete: concedetevi un po’ di relax State aspettando risposte da qualcuno e vivete un periodo un po’ conflittuale. Questa condizione in effetti non vi è nuova: siete abituati a lottare e Marte incide da sempre nella vostra vita. Per questo motivo siete sempre pronti alle sfide e vi lanciate spesso in nuovi progetti. Rilassatevi un po’ oggi, prendete una pausa da queste fatiche eandrà meglio (anche in). Toro: siete delle “calamite”, sfruttate questo momento di ottima forma La luna è dalla vostra parte ed è il ...

