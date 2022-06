Nicholas ucciso a 17 anni | niente ergastolo per i due killer 20enni

(Di mercoledì 15 giugno 2022)per idiDi Martino, il 17enne accoltellato a morte la notte del 25 maggio 2020 in via Vittorio Veneto a Gragnano. La sentenza è stata emessa poco dopo le 13 dalla Corte d’Assise di Napoli.Di Martinoa coltellate, da decisione del giudice Per gli assassini del 17enne, Maurizio Apicella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Diciotto anni di carcere per Maurizio Apicella , dieci anni per Ciro Di Lauro . Niente ergastolo per i presunti assassini diDi Martino , il 17enne accoltellato a morte la notte del 25 maggio 2020 in via Vittorio Veneto a Gragnano . La sentenza è stata emessa poco dopo le 13 dalla Corte d'Assise di Napoli.a 17 anni, di nuovo in aula la sequenza del terrore L'arma del delitto lanciata dal Ponte Trivione: nella prossima udienza visionati gli ultimi istanti di vita diOltre che per l'...Nicholas ha provato a fuggire ... Invece un ragazzo di soli due anni più grande di lui l'ha raggiunto e ucciso il 25 maggio del 2020 in una delle strade principali del comune dei Monti Lattari.I giudici hanno ritenuto l’imputato colpevole di tutti i reati contestati, ma hanno escluso l’associazione mafiosa e l’aggravante dei futili motivi. Condanna a 10 anni per Ciro Di Lauro.