MotoGP | GP Germania 2022 | Bagnaia | “Non sarà facile recuperare punti a Quartararo”

"Il GP di Germania e il GP d'Olanda, che correremo la prossima settimana ad Assen, saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po' le distanze prima della pausa estiva. In questo momento, Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica". Queste sono le recenti dichiarazioni di Pecco Bagnaia, presentatosi in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Germania 2022. Nel contesto del decimo GP stagionale sul circuito teutonico di Sachsenring, il talentuoso pilota azzurro si è augurato il meglio per l'appuntamento.

