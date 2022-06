Milano, morì durante una rissa tra giovani a Pessano per un piccolo debito di droga: 24 arresti. “A sferrare le coltellate fu un 17enne” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una ‘resa dei conti’ organizzata sui social, preparata nei minimi dettagli e finita con il corpo di un 21enne sull’asfalto, ucciso con una coltellata al torace. A quasi dieci mesi di distanza gli investigatori sono certi di aver ricostruito nei dettagli la rissa tra bande di giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di Milano: si sfidarono due gruppi di 15 e 10 persone, uno del paese vicino al capoluogo lombardo e l’altro di Vimercate, per qualche grammo di hashish pagato con banconote false. E durante il corpo a corpo con sanpietrini, bastoni, bottiglie, mazze da baseball, canne di bambù e una spada, un 17enne tirò fuori un coltello e colpì al torace il 21enne Dimitry Simone Stucchi, uccidendolo. Così adesso la procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una ‘resa dei conti’ organizzata sui social, preparata nei minimi dettagli e finita con il corpo di un 21enne sull’asfalto, ucciso con una coltellata al torace. A quasi dieci mesi di distanza gli investigatori sono certi di aver ricostruito nei dettagli latra bande dissimi, alcuni dei quali minorenni, del 29 settembre 2021 acon Bornago, in provincia di: si sfidarono due gruppi di 15 e 10 persone, uno del paese vicino al capoluogo lombardo e l’altro di Vimercate, per qualche grammo di hashish pagato con banconote false. Eil corpo a corpo con sanpietrini, bastoni, bottiglie, mazze da baseball, canne di bambù e una spada, untirò fuori un coltello e colpì al torace il 21enne Dimitry Simone Stucchi, uccidendolo. Così adesso la procura di ...

