Matteo Ballardini | nuovo processo sulla morte per overdose del 19enne | la Cassazione annulla gli sconti di pena ai quattro amici imputati

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nuova svolta nelper ladi, lo studentemorto perda metadone il 12 aprile 2017 a Lugo (Ravenna): la Corte dihato la sentenza di secondo grado rinviando a un. Nel luglio 2020 la Corte d’Appello di Bologna aveva fatto cadere l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, abbattendo le pene inflitte in primo grado aidel giovane, accusati di averlo abbandonato nella macchina parcheggiata fuori mano in cui poi fu trovato senza. Ora la Suprema Corte azzera tutto accogliendo il ricorso del procuratore generale bolognese Valter Giovannini, che aveva sottolineato come i ...

La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello per il caso della morte di Matteo Ballardini "Balla", il ragazzo scomparso a soli 19 anni a Lugo la notte tra la notte tra l'11 e il 12 aprile del 2017, in seguito a un'overdose di metadone e psicofarmaci. Il ricorso era stato ... Matteo Ballardini morte: si farà un nuovo processo - Cronaca - ilrestodelcarlino.it Accolto in Cassazione il ricorso del Pg, si torna in Appello. Il 19enne fu trovato deceduto in un'auto a Lugo, nel Ravennate ...La Cassazione annulla la sentenza che riduceva le pene degli imputati nel processo del giovane morto per overdose in auto nel 2017 ...