Mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e negli ospedali: arriva la decisione del Governo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mascherine obbligatorie: ecco le decisioni prese dal Governo nelle ultimissime ore anche se la discussione rimane ancora aperta su alcuni punti con la Lega in particolare. Mascherine obbligatorie su mezzi pubblici e negli ospedali Nella primo pomeriggio di mercoledì 15 giugno, il Consiglio dei ministri ha decido in modo ufficiale se prorogare l'uso delle Mascherine sui mezzi di trasporto come autobus, metropolitane, treni, aerei o navi fino al 30 settembre. Nel Governo si discute ancora, con la Lega che vorrebbe eliminare l'obbligo sui voli. Per questo il decreto non è stato approvato ancora ma c'è solo una bozza che all'articolo 11 del decreto si occupa di "disposizioni urgenti ...

