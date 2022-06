Marco Cucolo bloccato in Honduras: perché non è tornato in Italia? Svelato il suo problema (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 13 giugno è andata in onda la terzultima puntata di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In tale occasione c’è stato anche il confronto infuocato tra Marco Cucolo, il quale è rimasto bloccato in Honduras, e Lory Del Santo. La showgirl, infatti, ha deciso quasi di lasciare in diretta il suo compagno a causa di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 13 giugno è andata in onda la terzultima puntata di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In tale occasione c’è stato anche il confronto infuocato tra, il quale è rimastoin, e Lory Del Santo. La showgirl, infatti, ha deciso quasi di lasciare in diretta il suo compagno a causa di L'articolo proviene da KontroKultura.

