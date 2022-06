Lombardia: oltre 2,6 mln per sostenere gli affitti sul libero mercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia scende nuovamente in campo per sostenere gli affitti sul libero mercato. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che mette a disposizione 2.600.000 euro per prevenire il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole. La proposta è dell'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli e prevede una serie di iniziative di integrazione delle politiche di welfare. In programma anche contributi a sostegno delle famiglie lombarde sempre per il mantenimento dell'alloggio in locazione. E' un primo provvedimento regionale che anticipa il riparto delle risorse statali che sarà approvato dal Ministero delle Infrastrutture nelle prossime settimane: "Viviamo in un contesto senza precedenti -spiega l'assessore- delineato dalla pandemia con ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Regionescende nuovamente in campo perglisul. La Giunta regionale ha infatti approvato una delibera che mette a disposizione 2.600.000 euro per prevenire il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole. La proposta è dell'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli e prevede una serie di iniziative di integrazione delle politiche di welfare. In programma anche contributi a sostegno delle famiglie lombarde sempre per il mantenimento dell'alloggio in locazione. E' un primo provvedimento regionale che anticipa il riparto delle risorse statali che sarà approvato dal Ministero delle Infrastrutture nelle prossime settimane: "Viviamo in un contesto senza precedenti -spiega l'assessore- delineato dalla pandemia con ...

