Lewandowski non vuole la Premier League, l’ex agente: “Dice che lì piove spesso” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Robert Lewandowski non andrà in Premier League e a spiegarne il motivo ci pensa il suo ex agente. Il bomber polacco, dato in uscita dal Bayern Monaco, è finito nel mirino di Manchester United e Chelsea ma avrebbe infatti rifiutato categoricamente il trasferimento in Inghilterra. “Questo è un problema vecchio ma ha condizionato il calciatore – ha spiegato a Sport1.de Cezary Kucharski, ex agente di Lewandowski -. Ho sempre sentito Robert dare una spiegazione infantile sulla scelta di non andare in Inghilterra. Ripeteva che lì piove spesso. Questo è quello che mi ha detto quando rifiutava le offerte di club inglesi“. Ora è Pini Zahavi a rappresentare l’attaccante polacco, in trattativa per un possibile trasferimento al Barcellona nonostante la scadenza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Robertnon andrà ine a spiegarne il motivo ci pensa il suo ex. Il bomber polacco, dato in uscita dal Bayern Monaco, è finito nel mirino di Manchester United e Chelsea ma avrebbe infatti rifiutato categoricamente il trasferimento in Inghilterra. “Questo è un problema vecchio ma ha condizionato il calciatore – ha spiegato a Sport1.de Cezary Kucharski, exdi-. Ho sempre sentito Robert dare una spiegazione infantile sulla scelta di non andare in Inghilterra. Ripeteva che lì. Questo è quello che mi ha detto quando rifiutava le offerte di club inglesi“. Ora è Pini Zahavi a rappresentare l’attaccante polacco, in trattativa per un possibile trasferimento al Barcellona nonostante la scadenza ...

