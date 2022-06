Pubblicità

bravalfio : RT @fattoquotidiano: La7, la scrittrice Bompiani: “Meloni? Il problema è che in Italia i buffoni piacciono. È pericolosa, mi fa molta paura… - fattoquotidiano : La7, la scrittrice Bompiani: “Meloni? Il problema è che in Italia i buffoni piacciono. È pericolosa, mi fa molta pa… - Civetta46262114 : RT @La7tv: #dimartedi La scrittrice Ginevra Bompiani contro Giorgia Meloni: 'Una vera buffona, le cose che dice sono ridicole' https://t.co… - rita68455390 : RT @La7tv: #dimartedi La scrittrice Ginevra Bompiani contro Giorgia Meloni: 'Una vera buffona, le cose che dice sono ridicole' https://t.co… - ZanghiGiovanni : RT @La7tv: #dimartedi La scrittrice Ginevra Bompiani contro Giorgia Meloni: 'Una vera buffona, le cose che dice sono ridicole' https://t.co… -

Il Fatto Quotidiano

... il talk politico di, martedì 14 giugno. Lilli Gruber e i suoi ospiti hanno cercato di capire ... Per lae studiosa, Meloni e Putin sembrano all'opposto ma si ricongiungono 'in questo tono ......00 su Sky Cinema Family Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane. ... Non è l'Arena, ore 21:15 suMassimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi ... La7, la scrittrice Bompiani: “Meloni Il problema è che in Italia i buffoni piacciono. È pericolosa, mi fa molta paura”. E Senaldi va fuori di sé Nei primi anni del Duemila entra a far parte della scena televisiva italiana partecipando alla trasmissione Omnibus Estate su La7. Per tale canale ha collaborato anche in veste di autore televisivo, ..."Putin ce lo aveva detto, lo aveva detto chiaramente anche ai suoi concittadini". A In Onda, sabato 11 giugno, David Parenzo parla degli ...