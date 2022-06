Il Governo non decide, decolla il caos sulle mascherine in aereo. E Speranza è positivo al Covid (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Governo dei migliori ha deciso di non decidere. E per decidere di non decidere ha avuto bisogno di un Consiglio dei ministri. Si è deciso che le mascherine restano obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle Rsa. Nessuna decisione definitiva sugli aerei poiché l’Ue già da un mese ha eliminato l’obbligatorietà. Il Governo decide di non decidere Per il resto niente mascherina in cinema, teatri, palazzetti dello sport. Confermato anche che gli esami di terza media e di maturità si svolgeranno senza protezioni. Peccato che gli esami di terza media siano già iniziati e che il presidente dell’Associazione nazionale Antonio Giannelli ricorda che serve una legge di revoca: “Se si voleva davvero che gli esami avvenissero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildei migliori ha deciso di nonre. E perre di nonre ha avuto bisogno di un Consiglio dei ministri. Si è deciso che lerestano obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle Rsa. Nessuna decisione definitiva sugli aerei poiché l’Ue già da un mese ha eliminato l’obbligatorietà. Ildi nonre Per il resto niente mascherina in cinema, teatri, palazzetti dello sport. Confermato anche che gli esami di terza media e di maturità si svolgeranno senza protezioni. Peccato che gli esami di terza media siano già iniziati e che il presidente dell’Associazione nazionale Antonio Giannelli ricorda che serve una legge di revoca: “Se si voleva davvero che gli esami avvenissero ...

Pubblicità

Affaritaliani : Il governo Draghi non ha più senso dopo il voto di domenica - marattin : Dopo mesi di polemiche - su cui non mi esprimo ulteriormente - la maggioranza che sostiene il governo Draghi ha app… - GuidoDeMartini : ?? MASCHERINE: PARE CHE QUALCHE IRRIDUCIBILE DEL GOVERNO VORREBBE PROROGARE L’USO ANCHE DOPO IL 15-6 ?? ???? Come i so… - AdolfoSalsi : @YoshiIrai @albace_a @CongiuElisa @danieledv79 @PoliticaPerJedi Con questo governo balcanizzato crisi inflazione co… - StefanoDellaLu : RT @Sydwerehere: Anche in Spagna c’è un partito neofascista Ma non ha alcuna possibilità di andare al governo In Spagna... -