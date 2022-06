“Il bomber è in città” | Seria A | la neopromossa piazza il colpo

(Di mercoledì 15 giugno 2022)in attacco per la formazione: dalla Svizzerra sbarca in Italia ilscelto per scardinare le difese delle grandi Il mercato non ha ancora riservato i suoi colpi migliori. Situazione ancora congestionata ma alcuni movimenti iniziano a registrarsi sebbene il calciomercato comincerà ufficialmente a luglio. Il neopromosso Lecce si è assicurato un attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

fabry_il_bomber : Ieri si sono verificate diverse esplosioni nella città occupata dai russi di #NovaKakhovka (Oblast di #Kherson). Se… - fabry_il_bomber : La 79a Brigata d'assalto aereo #Ucraina ha colpito con fuoco indiretto un veicolo corazzato cingolato di ingegneria… - AntennaSud : Lecce, ecco il bomber: domani Ceesay sarà in città - fabry_il_bomber : Altre immagini di stamattina nell'occupata dai russi #Berdyansk (Oblast di #Zaporizhzhia) nella zona del porto. Par… - fabry_il_bomber : 2 gg fa avvistato un altro convoglio ferroviario che trasportava una 15ina di tank russi nella città di #Maykop (Re… -

Antenna Sud

CITTA' SANT'ANGELO. Ai Campionati europei di calcio a 5 non vedenti, in corso di svolgimento aSant'Angelo (Pescara), l'Italia supera (4 - 2) la Romania e fa un passo in avanti verso il ......Daianni 90 agli slip dress in seta anni 50. Una nuova capacità di rendere un capo del tutto ... parte della storia della, ma allo stesso tempo poco conosciuto dai fiorentini stessi. ... Sport | Lecce, scelto il bomber: domani Ceesay in città