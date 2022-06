Ecobonus auto, prolungata a 270 giorni la scadenza dei termini per l’acquisto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sarà più tempo per immatricolare le nuove auto aquistate tramite gli Ecobonus previsti dallo Stato. Una norma inserita nel decreto sulle semplificazioni fiscali proposta dal ministro Giorgetti, e approvata in consiglio dei ministri, permetterà infatti di estendere a 270 giorni (dai 180 previsti inizialmente) i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione degli estremi dell’acquisto. Un punto, quello del poco tempo a disposizione per la finalizzazione, su cui erano stati sollevati parecchi dubbi sia politici che da parte degli addetti ai lavori: “Abbiamo dato seguito a un’esigenza sollevata da più parti”, ha spiegato Giorgetti. Il provvedimento si è reso necessario a causa dello scenario internazionale di crisi dei chip e della difficoltà nel reperire materie prime e dunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sarà più tempo per immatricolare le nuoveaquistate tramite gliprevisti dallo Stato. Una norma inserita nel decreto sulle semplificazioni fiscali proposta dal ministro Giorgetti, e approvata in consiglio dei ministri, permetterà infatti di estendere a 270(dai 180 previsti inizialmente) iper la conferma dell’operazione e per la comunicazione degli estremi del. Un punto, quello del poco tempo a disposizione per la finalizzazione, su cui erano stati sollevati parecchi dubbi sia politici che da parte degli addetti ai lavori: “Abbiamo dato seguito a un’esigenza sollevata da più parti”, ha spiegato Giorgetti. Il provvedimento si è reso necessario a causa dello scenario internazionale di crisi dei chip e della difficoltà nel reperire materie prime e dunque ...

