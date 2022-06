Deulofeu, le cinque curiosità che forse non conoscete sull'obiettivo del Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gerard Deulofeu , classe 1994, è già piuttosto noto al calcio italiano per aver vestito le maglie di Milan e Udinese . Promesso sposo del Napoli (salvo imprevisti dell'ultimo momento), nella stagione ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gerard, classe 1994, è già piuttosto noto al calcio italiano per aver vestito le maglie di Milan e Udinese . Promesso sposo del(salvo imprevisti dell'ultimo momento), nella stagione ...

Pubblicità

MondoNapoli : CdS - Cinque curiosità su Gerard Deulofeu - - ilpodsport : #Calciomercato Deulofeu, le cinque curiosità che forse non conoscete sull'obiettivo del Napoli #ilpodsport - salvione : Deulofeu, le cinque curiosità che forse non conoscete sull'obiettivo del Napoli - zazoomblog : Deulofeu le cinque curiosità che forse non conoscete sullobiettivo del Napoli - #Deulofeu #cinque #curiosità… - CorSport : #Deulofeu, le cinque curiosità che forse non conoscete sull'obiettivo del #Napoli ?? -