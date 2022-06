Controlli dei carabinieri nei cantieri di Lanciano trovate irregolarità per sicurezza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chieti - I carabinieri della Compagnia di Lanciano (Chieti), nell'ambito della campagna per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili avviata dal Comando Provinciale di Chieti, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti e della Stazione Forestale di Lanciano hanno ispezionato un cantiere edile nel territorio di Castel Frentano (Chieti) rilevando diverse irregolarità in tema di sicurezza. In particolare hanno riscontrato la mancata viabilità nel cantiere, opere provvisionali non a norma, omessa vigilanza del coordinatore della sicurezza, mancata corrispondenza del Piano di Montaggio uso e smontaggio (Pimus) in materia di ponteggi obbligatori e irregolare smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chieti - Idella Compagnia di(Chieti), nell'ambito della campagna per lasul lavoro neiedili avviata dal Comando Provinciale di Chieti, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti e della Stazione Forestale dihanno ispezionato un cantiere edile nel territorio di Castel Frentano (Chieti) rilevando diversein tema di. In particolare hanno riscontrato la mancata viabilità nel cantiere, opere provvisionali non a norma, omessa vigilanza del coordinatore della, mancata corrispondenza del Piano di Montaggio uso e smontaggio (Pimus) in materia di ponteggi obbligatori e irregolare smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il ...

Pubblicità

reportrai3 : Se la politica non riesce a controllare il potere diffuso dei singoli magistrati può essere indotta a tentare di co… - NandoZcc : Ecco il risultato dei mancati controlli qualcheduno dichiarava metteremo telecamere dappertutto buona giornata! - ondivaga7 : RT @gred_vet: Funzionari ucraini di alto rango spendono tanti soldi in immobili di lusso in Svizzera Inviare miliardi in aiuti senza vincol… - bitfulmind : Arrivi in ufficio, controlli le prime pagine, e ringrazi il Cielo di non essere abbonato a Repubblica e Huffington… - Cappellin_R : @giampaolo_baio L’astensione ai referendum “anti giudici” dimostra che i cittadini non condividono i privilegi dei… -