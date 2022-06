Ci salvano gli azzurrini: pass per l'Euro 2023 - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Matteo Porfiri Missione compiuta. Con il minimo sforzo. Basta un tempo agli azzurrini per battere l'Irlanda e qualificarsi agli Europei di categoria, in programma tra un anno in Romania e Georgia. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Matteo Porfiri Missione compiuta. Con il minimo sforzo. Basta un tempo agliper battere l'Irlanda e qualificarsi aglipei di categoria, in programma tra un anno in Romania e Georgia. ...

Pubblicità

spartacvs : @CottarelliCPI In Italia già tutti i talenti che ci nascono, se vogliono realizzarsi, devono scappare; si salvano u… - gidf81 : gli interisti salvano la faccia… - JmanBianconero : Bene così... piedi per terra #GermaniaItalia Perché solo gli gnomi dallo Zurigo e i gattini dalla serieB non sal… - greenpassnews : Gli agenti di frontiera salvano 18 illegali dall'annegamento - - _zalewski_ : ma adani perchè parla che a centrocampo so gli unici 3 che se salvano -